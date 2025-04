Tragico incidente sulla Siracusa-Catania muore un motociclista cinquantatreenne

incidente mortale oggi sull'autostrada Siracusa-Catania, dove ha perso la vita un 53enne di Carlentini (Siracusa). Secondo la ricostruzione degli agenti del distaccamento di Lentini della Polizia Stradale, intorno alle 11:00 l'uomo stava viaggiando sulla sua moto in direzione Siracusa, quando, per cause ancora da accertare, la moto è scivolata poco prima della galleria San Demetrio. L'impatto con il selciato è stato estremamente violento. I soccorsi sono stati immediati, con l'intervento anche dell'elisoccorso, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. La Polizia Stradale ha provveduto alla chiusura di un tratto di autostrada, da Passo San Martino a Lentini, per eseguire i rilievi. La strada è stata riaperta alle 14:00.

