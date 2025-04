Mistermovie.it - Rami Malek: L’Omaggio Inaspettato al Joker di Heath Ledger in ‘The Amateur’

Sei curioso di scoprire come un cryptografo della CIA si trasforma in un vendicatore? In 'The Amateur',interpreta Charlie Heller, un uomo distrutto che cerca giustizia dopo una tragedia. Ma c'è un dettaglio che rende il suo personaggio ancora più interessante: un omaggioaldiin The Dark Knight. L'Ispirazione dietro la Flinch: Un Tocco diha rivelato che la sua decisione didi 'trasalire' durante una scena con un'esplosione è stata direttamente ispirata dalla leggendaria scena dell'ospedale in The Dark Knight. Voleva catturare l'autenticità e l'imprevedibilità cheha portato al personaggio del. Un'idea geniale, non trovi? 'The Amateur': Anti-Eroe per Scelta, non per NaturaInvece di interpretare un eroe d'azione stoico,ha scelto di mostrare la vulnerabilità e l'impreparazione di Charlie.