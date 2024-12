Ilfattoquotidiano.it - Negli Usa crowdfunding per il presunto killer Luigi Mangione. Raccolti 120mila dollari in meno di 24 ore

In appena 24 ore il sito diGiveSendGo ha ricevuto donazioni perda destinare alla difesa didi Brian Thompson, amministratore delegato del colosso delle assicurazioni mediche UnitedHealthCare. Il “Comitato legale del 4 dicembre” (data dell’uccisione di Thompson ndr), ovvero il gruppo che coordina la raccolta fondi, ha affermato di non tollerare la violenza, ma di raccogliere fondi per garantire al 26enne un giusto processo. Il giovane avrebbe intanto ingaggiato per difendersi Karen Friedman Agnifilo, considerata uno dei migliori avvocati di New York.“Nel mezzo di un clima politico acceso in cui è quasi impossibile immaginare una giuria imparziale, questa raccolta fondi contribuirà a garantire il diritto costituzionale del sospettato a una giusta rappresentanza legale”, ha affermato il gruppo al sito statunitense Daily Beast.