Calciomercato.it - L’AIA annuncia il Var a chiamata: la svolta in diretta

Leggi su Calciomercato.it

Il mondo arbitrale apre al Var a, dichiarazioni che tutti gli appassionati di calcio aspettavano: i dettagliL’introduzione del Var, di per sé, è stata uno strumento in grado di cambiare e rivoluzionare il calcio. Aiutando ad eliminare almeno parte delle polemiche sulle decisioni arbitrali, ma non riuscendoci del tutto. Anzi, alimentando il dibattito, di recente, per via di interpretazioni del protocollo poco chiare e a volte contraddittorie.il Var a: lain– – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il risultato è che anche con il Var in campo ogni giornata di campionato vive di critiche furiose alla classe arbitrale. Sarà probabilmente impossibile eliminare del tutto le discussioni in merito, ma da più parti, ormai da diverse stagioni, si chiede una implementazione regolamentare che possa permettere anche alle squadre in campo di essere attrici del processo.