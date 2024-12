Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis sarà l'erede di Angela Lansbury nel ruolo della Signora in giallo in un nuovo film?

Leggi su Movieplayer.it

Jessica Fletcher, la scrittrice al centro del cult con, potrebbe tornare con unispirato alla serie Laincon starLee. La serie Lainpotrebbe gettare le basi per uncon starLeeche, nel caso in cui raggiungesse l'accordo con la produzione, erediterebbe l'iconicoscrittrice interpretata dasul piccolo schermo. Il progetto è in fase di sviluppo per Universal e, per ora, non è stato confermato alcun dettaglio ufficiale. Dalla serie alLainè andata in onda per ben 12 stagioni sugli schermi americani di CBS. Il, secondo le prime indiscrezioni,scritto da Lauren Schuker Blu e Rebecca Angelo, che hanno già firmato .