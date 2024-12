Thesocialpost.it - Esplosione spaventosa nel deposito di armi in Siria, vicino alla base russa di Tartus: il video

Un'enormeè stata percepita nelle prime ore di lunedì mattina in, nei pressi di, lungo la costa mediterranea.Alcuni filmati diffusi online ritraggono una vasta nube di fumo che si erge verso l'alto, in seguito a quello che sembra un attacco aereo israeliano. La forza dell'impatto è stata così intensa da generare una scossa, registrata dai sismografi con magnitudo 3.L'Osservatoriono per i Diritti Umani ha segnalato che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto raid massicci nella zona costiera, rappresentando il più significativo attacco in 12 anni di guerra civile.L'offensiva, iniziata nella notte di domenica, ha colpito magazzini die sistemi di difesa aerea.