Erisu | sabato 21 dicembre in concerto al Viper Theatre di Firenze

212024 alle ore 22:00, lesi esibiranno dal vivo aldi(Via Pistoiese, 309/4) per presentare “HEAVY GODDESSES”, il loro album di debutto, pubblicato dalla label HI-QU Music e distribuito da Warner Music Italy.L’evento, “Winter Solstice Ritual”, si inserisce all’interno della serata Indie Power e sarà un’occasione speciale per celebrare il Solstizio d’Inverno con un’esperienza musicale intensa e suggestiva, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica. Biglietti in prevendita su DICE“Heavy Goddesses” è un concept album caratterizzato da sonorità rock metal, che affronta tematiche forti e ricorrenti che legano i brani in una trama ideale, accompagnando l’ascoltatore in un percorso coeso e coinvolgente attraverso i 10 brani. Questo disco, ispirato alle opere musicali teatrali degli anni ’70 e ’80, omaggia le radici del rock e dell’heavy metal classico, ma con sonorità moderne.