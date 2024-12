Romadailynews.it - Brunori Sas – Tour 2025. Sold out la data romana del 19 marzo al Palazzo dello Sport

IN ATTESA DI CONOSCERE IL TITOLO DEL BRANO CHE PORTERÀAL 75ESIMO FESTIVAL DI SANREMOSASRADDOPPIA L’APPUNTAMENTO MILANESE DEL SUOSASNUOVAALL’UNIPOL FORUM DI MILANOIL 31E ROMA ÈOUTIn attesa di conoscere il titolo del brano che porterà al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston,Sas raddoppia l’appuntamento milanese del suoSASannunciando una nuovain programma il prossimo 31all’Unipol Forum di Milano, mentre è sempre di oggi la notizia del tutto esaurito per il live di Roma aldel 19.L’abbraccio di Dariosi fa ancora più grande per accogliere il suo affezionato pubblico che ha atteso a lungo questo ritorno live, una serie di eventi nei principali pala-prodotti da Vivo Concerti– pronti a trasformarsi in serate di autentica magia, la stessa che ha consacratotra i più amati cantautori dei nostri tempi.