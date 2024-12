Zonawrestling.net - WWE: CM Punk vs. GUNTHER durante l’Holiday Tour rappresenta l’antipasto per una futura faida?

Leggi su Zonawrestling.net

CMha fatto faville da quando è tornato in TV il mese scorso, partecipando già a un WarGames match. Adesso, i fan sono curiosi di sapere se lotteràdella WWE e sembra che la compagnia stia pianificando un grande incontro.Voci di corridoioSecondo rumor, il Second City Saint affronteràin uno steel cage match a Rosemont, Illinois, nell’ambito del. La cosa curiosa è che potrebbe trattarsi di un’anticipazione per una, oltre a sapere dove andràdopo il debutto di Raw su Netflix il prossimo anno. In precedenza si era detto che il wrestler di Chicago avrebbe sfidato l’austriaco per il WWE World Heavyweight Championship alle Survivor Series. Tuttavia, ciò non è avvenuto e i fan sono rimasti molto delusi. Dovremo aspettare e vedere se l’incontro porterà a una vera e propriatelevisiva il prossimo anno.