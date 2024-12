Bergamonews.it - Vincenzo Malinconico, Le vere luci del Natale, Report o Fazio? La tv del 15 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, domenica 15, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “, avvocato d’insuccesso”, interpretato da Massimiliano Gallo.Alf vuole realizzare un documentario su un santone, capo di una strana setta, ma quando si reca ad intervistarlo, lo trova morto. La sua reticenza a parlare è dovuta al fatto che ha visto Fareed, il suo primo amore, sulla scena del crimine e teme che il giovane possa essere implicato nell’omicidio. Essendo coinvolto il suo stesso figlio,segue l’indagine con il fiato sospeso.Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “Tradimento”.Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ansia da prestazione”: la squadra deve intervenire in soccorso durante una gara di bodybuilding.