Thesocialpost.it - Tragedia senza fine: padre brucia vivi quattro figli. Piccolissimi

Leggi su Thesocialpost.it

Un crimine di inaudita violenza ha scosso il sud dell’Algeria, dove unha ucciso i suoindolidopo averli cosparsi di benzina. Il drammatico episodio è avvenuto nella provincia di Ghardaïa, a circa 600 km a sud di Algeri, come riportano diversi media algerini, citando una conferenza stampa della magistratura.Unafamiliare che sconvolge il PaeseSecondo il quotidiano Echorouk, il responsabile, identificato con le iniziali Kh.A., ha confessato di aver preso in auto i bambini, avuti da una delle sue due mogli, e di averli condotti in un’area isolata e disabitata. Qui, con una tanica di benzina da cinque litri, ha compiuto l’atroce gesto, lasciando perire i piccoli tra le fiamme. Le vittime sono due gemelli di undici anni, un bambino di cinque e un altro di