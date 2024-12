Rari Nantes Florentia, netto ko nella trasferta con Ortigia

Leggi su Corrieretoscano.it

Cc1928 –16-7 (4-1 5-2 3-3 4-1)CC1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, G. Marangolo 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 2, L. Giribaldi 1, G. Kalaitzis 2, A. Carnesecchi, E. Campopiano 2, Y. Inaba 2, F. Scordo 1, C. Napolitano 1, D. Ruggiero. All. Piccardo: M. Cicali, G. Chemeri 1, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiARBITRI: Castagnola e PianoNOTE: Usciti per limite di falli Chemeri (F) e Hofmejer (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche:8/11 + 2 rigori e1/9SIRACUSA – Nel decimo turno della regular season maschile di serie A1, l’degli ex Tempesti e Carnesecchi fa valere fattore campo ed esperienza e doma unabella ma troppo remissiva.