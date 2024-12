Ilnapolista.it - Osimhen, la clausola rescissoria è di 81 milioni da gennaio a luglio 2025, poi scenderà a 75 milioni (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Süleyman Hurma, il proprietario del Karagümrük, ha espresso un commento sulla possibilità del Galatasaray di prenderea titolo definitivo. Sul futuro del nigeriano si riconcorrono diverse voci, tra cui anche quelle che sostengono che il Psg è pronto a pagare lagià a.Hurma ha detto: “Se fossi Dursun Özbek pagherei 75per? Non importa quale risposta darò a questa domanda. Qualsiasi club turco non può dare 75di euro per un calciatore. Non può essere, non dovrebbe essere. Vorrei che fossimo nella posizione per darlo. Sarà pagato 75per battere il Karagümrük? Se vogliamo dare questi soldi, dovremmo provare a vincere la Champions League“.Inoltre il giornalista Nicoloprecisa che ladiè pari a 81fino a, poi scendere a 75