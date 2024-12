Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora e 4×100 mista sul podio nell’ultima giornata dei Mondiali in vasca corta

Sipario sull’edizione 2024 deidiin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ultimadi gare nell’impianto magiaro. L’Italia ha concluso la propria avventura con un totale di 1 oro, 5 argenti e 3 bronzi (9 podi), in una competizione nella quale Alberto Razzetti è stato il trascinatore con quattro medaglie tra prove individuali e di squadra. Manifestazione con ben 30 primati(24 individuali e 6 nelle staffette), un dato che non si era mai visto.ha regalato una forte emozioni agli appassionati. Non era stato un campionato strepitoso per lui, ma in questo day-6 ha nuotato molto bene nella finale dei 200 dorso, andandosi a prendere un argento di valore, in quanto grazie a questo risultato è salito sula livello individuale per la terza rassegna iridata di fila dopo Abu Dhabi 2021 (argento nei 50 dorso) e a Melbourne 2022 (argento nei 100 e bronzo nei 200 dorso).