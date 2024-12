Lapresse.it - Manovra 2025, stallo in commissione: depositato nuovo pacchetto di emendamenti

Il tempo scorre e glidel governo allanon sono ancora pronti. Le votazioni non riprenderanno prima di lunedì mattina e loinfa slittare l’approdo in Aula della legge di Bilancio, fissato dalla capigruppo per il 16 dicembre alle ore 15. Insorge l’opposizione che chiede al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di intervenire. La maggioranza, però, punta a consegnare la il testo prima di Natale. Relatori depositanoallaI relatori intanto sabato hannoinBilancio un, con seialla. Si tratta delle proposte alla base dell’accordo di maggioranza, circolate nelle ultime ore come bozza di quello che è stato definito ‘mini-maxiemendamento’ del governo, che è stato spacchettato per materie omogenee con le relative coperture.