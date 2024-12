Oasport.it - Kyrgios vuole Sinner agli Australian Open: “Perderei il rispetto pur di batterlo”

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal tennistao Nickal podcast statunitense “Nothing Major“ e rilanciate da Tennis World Italia: l’oceanico riceverà una wild card per il torneo di casa e prenderà parte al primo Slam stagionale del 2025.del prossimo anno, dunque,potrebbe anche incrociare Jannik, numero 1 del mondo: ne sapremo di più giovedì 9 gennaio 2025, quando ci sarà il sorteggio del tabellone principale, e vedremo se tale ipotesi si concretizzerà.L’o sa che sarà un osservato speciale: “Una parte di me pensa: ‘Perché andare là fuori e mettermi nella pentola a pressione giocando di nuovo?’. So che avrò tanti occhi su di me, sento che tutti stanno solo aspettando quel momento. Farò un grande pasticcio o farò qualcosa di pazzesco? Così ho pensato al motivo per cui voglio rimettermi in gioco, ma sento di volere molto di più“.