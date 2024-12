Lanazione.it - Suona OsmannGold. A tutto swing

Le notedell’Orchestraaccendono il Natale con un concerto dedicato al Natale, in cui le musiche tipiche del periodo di festa si fondono con successi più recenti, in un programma vivace, brioso e coinvolgente impreziosito dalla presenza della cantante Romina Barsotti. L’appuntamento è domani sera alle 21.30 al salone Giovanni Paolo II a San Giorgio a Colonica. Non solo, non solo musica da ballare, quindi, ma anche da ascoltare grazie a un programma che dalla New York degli anni Ruggenti ci porta verso grandi classici natalizi rivisti in arrangiamenti capaci di sprigionare tutta l’energia del ritmo sincopato che caratterizza questo genere. Un’occasione per riscoprire e condividere tutta la vitalità tipica di un’epoca ancora oggi simbolo di modernità e giovinezza. Ogni brano sarà introdotto da brevi testi originali capaci di accompagnare lo spettatore dentro l’atmosfera del brano per ricostruire le vicende, gli aneddoti e i personaggi che ne sono protagonisti.