Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida all'Olimpico tra Lazio e Inter negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo, con vittorie sia da una parte che dall'altra. Il Monday Night mette in palio 3 punti fondamentali nella corsa al vertice della classifica. Come finirà?Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli,svela la seconda partita che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta del big match tra Lazio e Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45. L’evento segna un’altra tappa fondamentale nella strategia didi portare la bellezza del grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi, erientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione un numero limitato di partite diA Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.