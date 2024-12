Quotidiano.net - Pedaggi autostradali e stipendi ministri: le novità della manovra 2025

Nel, isubiranno un aumento dell'1,8%, come previsto da un emendamento dei relatori alla. Inoltre, la scadenza per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioniè prorogata al 30 giugno prossimo. Le polemiche si accendono anche sull'aumento degliainon parlamentari. Un emendamentomaggioranza prevede di equiparare le cifre riconosciute a quelle deiche hanno anche un posto alla Camera o al Senato, con un costo di 1,3 milioni di euro all'anno. Questa operazione coinvolge anche vicee sottosegretari, suscitando l'ira dell'opposizione. Orazio Schillaci, a capo del dicasteroSanità, ha replicato: "Sarà il Parlamento a decidere. Nella mia vita non ho mai fatto nessuna scelta per motivi economici".