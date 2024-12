Mondiali di Nuoto Razzetti vince il bronzo nei 400 misti | fa poker personale in competizione

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 14 dicembre 2024 – E’ il Mondiale dipiù bello, probabilmente, per Alberto. Dopo i due argenti (200e 200 farfalla) con il secondo posto avuto nella 4×200 stile libero maschile, con il record europeo avuto in gara negli stessi 200 farfalla, questa sera l’Azzurro ha piazzato il terzo posto nei 400. E faalla Duna Arena di Budapest.L’oro è andato al russo Borodin e l’argento all’americano Foster.Per l’atleta tricolore, delle Fiamme Gialle, iliridato è arrivato con il tempo di 3’58?83: “Il tempo obiettivamente non è eccezionale. In acqua mi sono sentito un po’ pesante – spiega, plasmato da quattro anni a Livorno da Stefano Franceschi, come riporta feder.it – Davanti erano tutti imprendibili. Sono però contento di aver preso un’altra medaglia.