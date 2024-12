Unlimitednews.it - Miglietta “La pesistica mondo straordinario e pronto a nuove sfide”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho trovato un, unche fonda le sue radici sulla storia e sulla tradizione, ma che èad affrontare dellevolte alla professionalità che anche questa riforma dello sport richiede. Una possibilità che ho trovato è quella di poter crescere insieme per avere delleche portino a dei risultati altrettanto prestigiosi quanto quelli ottenuti in questi vent’anni”. Lo ha detto il neo presidente della Federazioneitaliana, Alberto, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. Sulla lotta alla corruzione e al dopingaggiunge: “Per quanto possibile saremo ancora più determinati, il rispetto delle regole sarà totale ed assoluto. Ci batteremo per continuare su questa strada che è stata segnata, una strada illuminata che a livello internazionale ha portato ed essere la nostra disciplina un esempio.