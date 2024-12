Inter-news.it - L’Atalanta si tiene stretta la vetta. Ma vittoria di misura e tanti rischi contro il Cagliari!

trova le decimaconsecutiva in campionato. Ma battere ilnon risulta semplice. Gasperini ci riesce con un super Carnesecchi e il gol di Zaniolo.PRIMO TEMPO – All’Unipol Domus va in scena-Atalanta, per la sedicesima giornata di Serie A. I padroni di casa inizia bene la sfida del sabato pomeriggio, rendendo non semplice la vita ai bergamaschi che fatica a trova gli spazi giusti. Al 33? arrivano grandi proteste da parte dei rossoblù, che reclamano un rigore. Kossounou, infatti, sembra aver colpito il pallone con un braccio dopo aver deviato in scivolata l’assist di Deiola. Per Pairetto, e anche per il VAR, non c’è penalty e il gioco prosegue. Poi il, prima di andare a riposo negli spogliatoi, va vicinissimo al vantaggio al 39?. Carnesecchi deve metterci la manona per tre volte: prima sul doppio tentatico di Piccoli e poi su quello di Zortea.