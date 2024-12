Industriali | greenrischio 70mila posti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 "Credo che l'uscita di Tavares possa dare sia a Stellantis sia a Elkann la possibilità di dimostrare che si vuole bene al Paese.Perchè dobbiamo mantenere occupazione". Così il presidente degli, Orsini, a un dibattito ad Atreju sulla crisi del settore auto. "Dobbiamo mantenere l'occupazione del Paese, è quello che noi vogliamo fare. Sicuramente ci batteremo per questo", dice dopo aver sottolineato: "Col green deal rischiamo 270.000di lavoro in Europa, in Italia a rischio, in una filiera riconosciuta eccellente"