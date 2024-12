Agi.it - Ancora pioggia al centro-sud, ma domenica migliora

AGI - Al via il weekend con tempo instabile specie sui settori tirrenici del-sud, Basilicata e Salento con acquazzoni e temporali localmente di forte intensità. Queste le previsioni per oggi delMeteo Italiano. Molte nubi al nord, ma con tempo mediamente asciutto., invece, si prevede tempo in decisomento, salvo residui disturbi tra Basilicata, Puglia, Calabria e nord Sicilia. La pausa dal maltempo però sarà di breve durata. Nella seconda parte della settimana, infatti, è atteso un cedimento dell'alta pressione con ritorno delle umide correnti oceaniche. La perturbazione raggiungerà il-nord Italia già nel corso della giornata di giovedì 19 dicembre portando piogge sparse. Maltempo che si rinnoverà sull'Italia anche nei giorni successivi per un mese di dicembre decisamente dinamico.