Ilgiorno.it - “No all’archiviazione”: la giudice si riserva la decisione sui presunti maltrattamenti alle Farfalle

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 13 Dicembre 2024 - E' durata circa un'ora l'udienza davanti allaper le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella per l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura monzese dell'inchiesta suiatlete. Per la Procura era presente la procuratrice aggiunta monzese Manuela Massenz, che con la collega Cinzia Citterio ha firmato la richiesta. "Lasi èta nei termini di legge e abbiamo fiducia nella sua- ha detto al termine dell'udienza l'avvocato Giovanni Battista Frisoli che rappresenta l'ex atleta Anna Basta - Ci contiamo e speriamo anche che la Procura generale del Coni avochi a sè la revisione del procedimento sportivo". Presente a Monza personalmente la direttrice tecnica dell'Accademia internazionale di Desio in Brianza delle Farfdella ginnastica ritmica Emanuela Maccarani.