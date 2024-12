Lanazione.it - Il Trofeo della Lana alle Pavoniere

Leggi su Lanazione.it

Prato, 13 dicembre 2024 – Sabato 14, il Golf Club Ledi Prato ospiterà il 32°, una delle competizioni più longeve e prestigiose del circolo delle Cascine di Tavola. Organizzato da Giors Oneto, l'evento rappresenta un connubio unico tra la pratica sportiva e l'attività commerciale, un’intuizione che ha saputo resistere al tempo esfide, come dimostra il rinvioprecedente data a causa delle piogge. "Negli anni Novanta, l'IWS (International Wool Secretariat) decise di promuovere tornei internazionali di golf nei principali centri industriali lanieri del mondo", racconta Giors Oneto, ideatoremanifestazione. "In Italia, l’unica tappa prevista era Biella, ma pensai che anche Prato meritasse un posto in questo circuito mondiale. Così, prima ancora che il campo dellefosse completato, riuscii a portare ilnella nostra città.