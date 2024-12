Lapresse.it - Enna, indagato il vescovo Rosario Gisana: ‘coprì prete pedofilo’

per falsa testimonianza ildi Piazza Armerina. La procura dilo ha iscritto nel registro degli indagati insieme al suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano, con l’accusa di aver coperto don Giuseppe Rugolo, condannato per abusi sessuali su minori. L’inchiesta ha avuto origine dalla denuncia del giovane, oggi trentenne, che ha raccontato alla polizia di aver subito violenze tra il 2009 e il 2013.All’alto prelato e al suo vicario è stato notificato il provvedimento di chiusura dell’inchiesta. Ora gli indagati hanno trenta giorni di tempo per chiedere di essere interrogati.