Iodonna.it - Dopo l'intervento a settembre per un nodulo maligno, la showgirl ha iniziato le cure. Ma senza rinunciare alla quotidianità: «Sono andata in palestra stamattina. Stiamo a vedere se radioterapia e palestra possono essere compatibili»

«Appena tornata da Parigi,in ospedale e ho fatto la mia prima». Così Sabrina Salerno ha aggiornato i follower sul percorso che sta seguendol’per un tumore al seno. A, l’attrice, cantante esi è sottoposta a unper un. Ora inizia per lei una nuova fase: quella delle. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Tumore al seno: per Komen Italia la parola d’ordine è prevenzione gratuita Sabrina Salerno e il tumore al seno«Ci siamo.