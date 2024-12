Metropolitanmagazine.it - Ci sono Jin, Shaboozey e Francesca Michielin tra i nuovi singoli del 13 dicembre

Tra iin uscita il 13, Good News di, artista arrivato in vetta alla Billboard 200 con A Bar Song, L’Amore Vero, secondo estratto dal nuovo album Gassa D’Amante e poi l’inedita collaborazione che vede Sfera Ebbasta al fianco del dj internazionale Gordo.Jin – Running Wild: Il brano della popstar membro dei BTS, è stato scritto e co-prodotto da Gary Barlow, leader del leggendario gruppo musicale pop dei Take That . Running wild è un messaggio positivo di speranza, un invito ad andare oltre e correre fino a farsi mancare il respiro e sentire il calore, l’amore e l’energia contagiosa che scatena questo brano. Shabozey – Good News: Nell’anno che l’ha consacrato al successo con A Bar Song ed i featuring nei brani dell’album di Beyoncè, Spaghetti e Sweet Home Buckin, arriva il primo singolo inedito dell’artista dopo il suo ultimo album per Empire, un brano che mette in mostra il suo suono unico e consolida il suo posto nel panorama della musica country, urban e pop contemporanea.