Laprimapagina.it - Barbara Luna: “Il libro dei ricordi”, il nuovo singolo

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Ildei”, ildisulle piattaforme digitali di streaming dal 29 novembre.“Ildei” è un brano cheha deciso di scrivere (con Manuel Finotti e Laura Di Lenola) contro la violenza sulle donne per fornire una testimonianza di ciò che si subisce e della paura che si prova. Il brano si sviluppa in tre parti: la prima riguarda l’artista “da grande”, che parla con la versione più giovane di sé, la seconda descrive l’artista che ha subito violenze, e la terza vede l’artista bambina che si rivolge alla versione futura di sé, sperando che le cose siano cambiate e migliorate.Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano ha un significato molto importante per me. Si tratta di un viaggio intimo attraverso un passato fatto di cicatrici e di sfide, ma anche di resistenza e di rinascita.