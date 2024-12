Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni: infortunio, nuovi alunni e punizione

Leggi su Anticipazionitv.it

Con l’avvicinarsi del Serale, la competizione ad24 diventa sempre più accesa, tra sfide, provvedimenti disciplinari e nuove dinamiche. Secondo ledella registrazione del 12 dicembre 2024, molti allievi sono stati puniti per quello che è stato trovato in casetta. Oltre a questo, non sono mancati cambi di squadra,ingressi e aggiornamenti nelle classifiche di canto e ballo. La puntata, in programma per domenica 15 dicembre, promette grandi emozioni e momenti decisivi per il futuro degli allievi. Scopriamo insieme un’anteprima delle sfide e dei risultati che caratterizzeranno la prossima puntata del talent show di Maria De Filippi.: provvedimento disciplinare per la puliziaDurante la registrazione, la professoressa Alessandra Celentano è entrata in casetta per verificare la situazione legata alla pulizia.