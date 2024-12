Lanazione.it - Sofia, morta in piscina a 12 anni. I genitori dopo le condanne: “Mai più incidenti come questo”

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 12 dicembre 2024 – Scossi, provati, con un profondo velo di tristezza a rigare gli occhi. La tragedia della piccolaha lasciato un segno incancellabile nella famiglia Bernkopf. Non c’è spazio per la felicitàla sentenza, forse solo un piccolo sollievo. “Mi ha stupito che il pronunciamento del magistrato sono andati oltre le richieste del Pm - dice Edoardo Bernkopf, padre dil’udienza -. Stupito anche dell’assoluzione per Thomas Bianchi, andando addirittura sotto le richieste iniziali. Mi ha sempre fatto un po’ tenerezza, vista la sua giovane età, era molto chiaro che rischiava di fare da capro espiatorio per responsabilità che non erano sue. Mi fa molto piacere la sua assoluzione, aveva rischiato di rovinarsi la vita. Sulla condanna non so cosa dire, sembrava chiara dalla prima udienza che non ci fosse altra possibilità.