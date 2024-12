Roma Urbs Mundi | in 3mila domenica 15 dicembre sulle strade dell’Eur

Leggi su Ilfaroonline.it

, 122024 –15torna la, organizzata dal GS Bancarini con il nuovo percorso nel quartiere. 10 km di tracciato certificato, la gara sarà valida come Campionato Regionale di 10 km.“Latorna con una nuova formula- dice Laura Duchi, Presidente del GS Bancarini- dopo l’impegno della mezza maratona ad ottobre, e considerato il periodo particolare che sta vivendo la nostra città che si fa bella per il Giubileo, abbiamo deciso di provare un nuovo percorso veloce nel quartiere, sulla distanza certificata di 10 km. Ultimo impegno agonistico per gli appassionati prima di Natale”.Il PercorsoLa partenza sarà data alle 8.30 da Viale dell’Industria, altezza Piazzale dell’Industria, nel cuore del quartiere Eur. Un percorso che si presenta filante in ragione degli ampi viali che caratterizzano il quartiere e dei lunghi tratti rettilinei ma che mantiene in ogni caso una discreta cifra tecnica considerando il piano altimetrico non regolare della zona.