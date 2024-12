Quotidiano.net - Pumpkin Spice Blush, il make-up caldo e speziato di tendenza su TikTok

Negli Stati Uniti, l’arrivo della stagione fredda segna l’inizio del periodo delMilk, il lattealla zucca. Si tratta di una famosa bevanda a base di latte, zucca e spezie a cui si ispira una nuovaper il trucco: il, diventato rapidamente popolare su. Il trend, già adottato da numerose celebrità come Jennifer Lopez ed Emily Ratajkowski, è apprezzato per la capacità di donare al viso un aspetto, naturale e chic, rendendolo ideale per l’inverno e non solo. Caratteristiche La tecnica delprevede l’utilizzo di tonalità calde che spaziano dall’arancio e rame al giallo bronzo, con accenti di rosso, creando un effettoe naturale. Questo trucco valorizza particolarmente gli incarnati con sottotoni caldi e si armonizza bene con capelli scuri, rossi o dorati.