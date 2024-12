Lanazione.it - Colangiocarcinoma perilare, l'Aoup fa scuola al congresso mondiale a Milano

Pisa, 12 dicembre 2024 - Si è svolto di recente ail “1st World Consensus and Guidelines Meeting on Perihilar Cholangiocarcinoma, Improving oncosurgical outcomes through scientific evidence”, un appuntamento di rilevanza internazionale in cui sono stati presentati i progressi più significativi nel trattamento del. Tra i protagonisti dell’evento, Chiara Croce ha illustrato i risultati innovativi raggiunti dall’équipe diretta dal professor Lucio Urbani, responsabile della Sezione dipartimentale di Chirurgia epatica del risparmio d’organo dell’. Presso questa struttura, punto di riferimento per la chirurgia epatica avanzata, vengono applicate tecniche all’avanguardia di risparmio d’organo. In casi selezionati, i chirurghi riescono a preservare il fegato durante l’asportazione del, evitando la necessità di sottoporre i pazienti a procedure preparatorie, come la crescita del fegato residuo prima dell’intervento.