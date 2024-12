Sport.quotidiano.net - Ai Giochi del Mediterraneo. Marchi in gara a Tunisi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima il titolo tricolore di categoria agli anelli, ora arriva la convocazione in nazionale per il nostro Luca March: sarà azzurrino ai 7ª Mediterranean Artistic Gymnastics Championships in programma ain questi giorni, con la ginnastica artistica protagonista dal 16. Un finale di stagione veramente esaltante per il giovane atleta della Pgf. I Mediterranean Artistic Gymnastics Championships, nati nel 2014, sono una competizione di ginnastica organizzata con cadenza annuale, riservata ad atleti junior di paesi che si affiancano sule per questo definiti come “delgiovanili”, sulla falsariga di quanto avviene con gli Youth Olympic Games. Con lui, a comporre la squadra azzurra della categoria pre-junior maschile (importantissimo per laa squadre), saranno Mattia Beretta, Oscar Carlo Giacomuzzo (entrambi della Pro Patria Bustese) e Leonardo Pulito (Victoria Torino).