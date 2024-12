Lanazione.it - Un momento di serenità. Il cagnolino va a trovare la padrona ricoverata da 40 giorni in ospedale

Campostaggia (Siena), 11 dicembre 2024 – Una grande emozione. Ritrovarsi dopo 40lontani. Nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, una pazienteall’di Campostaggia ha potuto reincontrare il proprio cane, potendo giovarsi di undie affetto. Per il presidio valdelsano si tratta del primo incontro che segue la nuova procedura della Asl Toscana Sud Est sul pet visiting, che regolamenta le visite degli animali d’affezione all’interno delle strutture ospedaliere e delle Rsa del territorio. L’intento è quello di favorire “l’umanizzazione delle cure”, quel processo che pone al centro di cura la persona e il proprio ventaglio di sentimenti e non solo la patologia. Il regolamento, presentato al Centro direzionale Asl Tse di Siena lo scorso 11 novembre, consente l’accesso degli animali d’affezione a seguito di richiesta da parte del paziente, il tutto in totale sicurezza per degenti e personale sanitario e nel rispetto del benessere animale.