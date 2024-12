Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, il Pd avvicina Fratelli d’Italia. Via la fiamma dal simbolo? Tutti gli elettori di Fdi confermerebbero il voto al partito di Meloni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattro punti dividonoDemocratico. Sono i dati delo dell’istituto Ixè che ha pubblicato il suo periodico Osservatorio Politico. Ildella presidente del Consiglio viene accreditato del 27,1 per cento in sostanziale stabilità rispetto a novembre (c’è una flessione dello 0,1 che con i margini d’errore di analisi come questa sono sostanzialmente niente). Chi sale è il Pd che riprende quota rispetto a novembre: ildi Elly Schlein, secondo Ixè, continua a oscillare al di qua e al di là della soglia del 23 per cento. Anche per l’istituto diretto da Roberto Weber il M5s non sembra risentire affatto del duello rusticano tra il leader Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo: anzi nell’ultimo mese mette a verbale il segno più e torna sopra la quota del 12 per cento.