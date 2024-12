Lettera43.it - Sanremo 2025, scatta il toto co-conduttori: spunta il nome di Annalisa

Leggi su Lettera43.it

Annunciati i 30 Big in gara e quasi ultimata la selezione delle Nuove Proposte – che sarà ufficiale il 18 dicembre dopo la finale del talent per i giovani in prima serata su Rai 1 – prende sempre più forma il Festival di. Per il suo ritorno al timone della manifestazione, Carlo Conti è a lavoro per decidere chi condividerà con lui, e con Alessandro Cattelan nel caso della finalissima, il palco dell’Ariston. Come ha anticipato Adnkronos, nei corridoi di viale Mazzini iniziano a circolare alcuni nomi, tra cui ex concorrenti della kermesse e volti noti delle principali fiction nazionali.LEGGI ANCHE: Sinner, no a: «Ho di meglio da fare», i rumors sui possibili co-del FestivalFra i nomi che circolano da più tempo c’è indubbiamente quello di, classificatasi terza nella precedente edizione con il suo Sinceramente, alle spalle di Angelina Mango e Geolier.