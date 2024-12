Thesocialpost.it - Palermo, folgorata da una scarica elettrica mentre fa le pulizie: morta a 38 anni dopo due mesi Mimma Faia

Non ce l’ha fatta. La 38enne si è spenta oggi,oltre duedi agonia, a seguito di unache l’ha colpita lo scorso 4 ottobre a. L’incidente è avvenutostava pulendo il pavimento di un locale in via dei Mille, vicino a via Paolo Balsamo.Nonostante i soccorsi immediati del 118, che erano riusciti a rianimarla sul posto, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Da quel momentoè rimasta in coma, lottando tra la vita e la morte fino a poche ore fa. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico, ha lasciato tre figli. Amici e familiari hanno pregato a lungo per un miracolo, che purtroppo non è arrivato.Le indagini sono in corso: la polizia sta verificando l’impianto elettrico del locale per individuare eventuali malfunzionamenti che potrebbero aver provocato l’incidente.