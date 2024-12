Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo e malaria, i dubbi degli scienziati italiani: “Ci sono sintomi respiratori, ipotizzare anche altro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La notizia che siano state riscontrate positività allanei pazienti colpiti in Africa dalladel, non sorprende del tutto visto che già nei giorni scorsi le istituzioni internazionali come l’Oms o nazionali come l’Iss in Italia avevano ipotizzano la possibilità di concause nella patologia definita misteriosa soprattutto a causa dell’anemia riscontrata nei pazienti. Ma proprio laè unaprofondamente conosciuta in Africa e la presenza di altrifa sorgere domande sul fatto che ancora non si siano riusciti a capire se si è di fronte a qualcosa di nuovo.“La prima cosa da dire è che i tempi per la diagnosi di questaX stanno diventano lunghi, poi si rompono le provette, insomma forse andava organizzata meglio la task force dell’Oms nella zona del focolaio, magari usando un elicottero.