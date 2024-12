Lortica.it - Incidente stradale a Monte San Savino: tre feriti trasportati al Pronto Soccorso

Leggi su Lortica.it

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:39, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per unavvenuto aSan, coinvolgendo tre automobili. Sul luogo sono intervenuti i mezzi diIndia 6 della Misericordia diSane il BLSD della Croce Rossa di Arezzo, oltre alle forze dell’ordine per gestire la viabilità e svolgere i rilievi del caso.Nell’sono rimastiun uomo di 77 anni, una donna di 69 anni e un uomo di 90 anni. Tutti e tre sono statiin codice giallo (codice 2) aldell’ospedale di Arezzo per ricevere le cure necessarie.L'articoloSan: trealproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.