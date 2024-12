Iltempo.it - Altro brusco peggioramento del tempo dietro l'angolo: gli effetti della nuova perturbazione

Una piccola parentesi più tranquilla dopo il mal. Ma appunto, sarà molto breve. A spiegarlo è il sito meteogiuliacci.it: “Già nel pomeriggio di domani, giovedì 12 dicembre, l'Italia verrà raggiunta dall'avanguardia di una, che poi farà sentire i suoianche nei giorni successivi. Insomma, presto torneremo ad aprire l'ombrello in molte delle nostre regioni, e non mancheranno delle nevicate, mentre le temperature rimarranno tipiche di inizio inverno, con un freddo piuttosto pungente soprattutto nelle prime ore del giorno al Nord”. Gli esperti di MeteoGiuliacci fanno una panoramica delle zone maggiormente colpite: “Le prime piogge portate dallaarriveranno già tra pomeriggio e sera di giovedì 12 dicembre, ma in questa prima fase si concentreranno prevalentemente su Sicilia e Sardegna.