Stellantis con il nuovo piano di sviluppo la Fiat 500 torna in Italia a Mirafiori

Tra immatricolazioni in calo, produzione ridotta, lavoratori in cassa integrazione e un ceo dimissionario, il gruppoaffronta in queste settimane il periodo più buio di tutta la sua storia. Per andare avanti e rilanciarsi è necessario tirare una linea e impostare undiche possa permettere di allontanare le crisi e delineare i nuovi obiettivi. Ne è convinto Jean-Philippe Imparato, già al vertice di Alfa Romeo e da alcune settimane Chief Operating Officer Enlarged Europe, che ha deciso di rilanciare il ruolo dell’perche, dalla sua viva voce, sarà al “centro della strategia di”. Parole queste che in parte rincuorano i lavoratori nostrani del gruppo automobilistico, specie quelli di, e che si rafforzano nel fatto che sarà proprio Imparato a partecipare al tavolo di confronto con il governo – si legga il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – del prossimo 17 dicembre 2024.