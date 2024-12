Liberoquotidiano.it - "Servizi spazzatura spacciati per giornalismo": Aldo Grasso spiana Report

Una critica, tipica nel suo stile, tranchant allache, nella sua consueta rubrica sul Corriere della Sera, boccia drasticamente la trasmissione d'inchiesta della Rai “”, condotta da Sigfrido Ranucci. Nel mirino l'inchiesta di Luca Bertazzoni sull'affaire Sangiuliano-Boccia.punta il dito sul metodo e definisce il lavoro “vergognoso”: “Ma èdelo pubblico mandare in onda una conversazione tra una moglie furibonda perché tradita e un marito che pavidamente accampa scuse? È uno scoop o solo una mascalzonata? Che cosa c'entra quel dialogo con l'informazione, con presunte irregolarità pubbliche? Doverosa premessa. si parla di un ex ministro che non avrebbe dovuto fare il ministro e di una sua ex collaboratrice; di un ex ministro che, complice il direttore del Tg1, ha scritto una delle più brutte pagine di quella testata; di un ex ministro che si dice affranto, voglioso di scomparire e di fare il dipendente anonimo della Rai, chiuso in un archivio, e poi (in tanta afflizione d'animo) ti scodella subito un libro su Trump e va in giro a presentarlo.