Primo mini calo del costo dei conti corrente dopo sette anni di aumenti La spesa media è di 1007 euro l’anno

Ilfattoquotidiano.it - Primo (mini) calo del costo dei conti corrente dopo sette anni di aumenti. La spesa media è di 100,7 euro l’anno

Poco e in ritardo.consecutivi di, nel 2023 Banca d’Italia segnale ilper ildeibancari. Laper itradizionali è stata pari a 100,7, ovvero 3,3in meno rispetto al 2022. Scende anche ladi gestione deionline, non riferibili a sportelli bancari, diminuita di 4,8a 28,9.Per itradizionali la diminuzione dei costi, sottolinea via Nazionale, è attribuibile per l’80% alle spese fisse e per la parte restante alle spese variabili. La diminuzione delle spese fisse è legata a canoni più bassi, quella delle spese variabili alla minore operatività visto che le commissioni sui pagamenti e sui prelievi di contante sono rimaste pressoché invariate. La diminuzione delladi gestione deionline deriva principalmente dalla minore proporzione di clienti assoggettata al pagamento del canone di base.