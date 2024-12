Ilgiorno.it - Paolo Signoretti non risponde ai magistrati nell'inchiesta di Trento su turbativa d'asta

L'imprenditore trentinoha scelto di nonre aidurante l'interrogatorio di garanzia, durato appena un quarto d'ora.è uno dei principali indagati dalla Procura di'ambito dell'che coinvolge anche il magnate austriaco Renè Benko. Si ipotizza l'esistenza di un'organizzazione in grado di condizionare gli appalti. "Desidero esprimere la mia piena fiducia nel lavoro delle autorità – ha dichiarato l'imprenditore – e confido di poter chiarire ogni aspetto della vicenda che mi vede mio malgrado coinvolto. Rimango sereno e ottimista". L'indagine, curata dal Ros e dal Gico per conto della Dda della procura di, fa riferimento anche a Pavia, in particolare per il progetto di recupero dell'ex ospedale Santa Margherita. L'ipotesi di reato èd', con cinque persone indagate:, Heinz Peter Hager, Josef Gostner, Massimo Bernardo De Dominicis e Giuseppe Romeo.