Bergamonews.it - Onorificenze al Merito della Repubblica, premiati 21 bergamaschi “capaci di esprimere grandi valori di generosità”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Sono molto contento ed emozionato di essere parte di questa cerimonia che, come ogni anno, rappresenta un puntuale riconoscimento del valore civile e il più alto riconoscimentoItaliana per le persone che sono statedi distinguersi nel proprio lavoro, in diversi settori, dall’arte alle lettere, dall’ambito militare a quello sanitario ” così Luca Rotondi, prefetto di Bergamo, ha aperto la cerimonia per la consegna delledell’Ordine “AlItaliana”, conferite dal Presidentea 21 cittadini.Nell’occasione, alla presenza delle principali autorità del territorio e dei sindaci dei comuni di residenza e gli insigniti, sono state consegnate ventuno medaglie.La cerimonia, inoltre è stata allietata da alcuni brani eseguiti dagli artisti dell’istituto politecnico delle arti Gaetano Donizetti e Giacomo Carrara di Bergamo.