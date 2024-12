Movieplayer.it - L'amica geniale 4, recensione del finale: cosa resta? Il legame indissolubile di Lila e Lenù

Con "La scomparsa" e "La restituzione" ci congediamo dalla serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Due episodi densissimi e dall'andamento circolare impreziositi da un'interpretazione magnifica di Irene Maiorino. Fresca di una nomination ai Critics Choise Awards come miglior serie non in lingua inglese, L'4 è arrivata alla sua conclusione. La serie italo-statunitense tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante ha iniziato il suo cammino nel 2018 e, dopo sei anni, si è congedata dai suoi spettatori con i due episodi finali che scrivono la parola fine ad un racconto che ha attraversato sessant'anni di storia d'Italia e, soprattutto, dei personaggi nati dalla penna della scrittrice senza volto. Su tuttie Lunù, le due amiche del rione Luttazzi che si sono amate, odiate, allontanate e riavvicinate senza .