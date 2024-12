.com - Il chip milanese che promette di cambiare il futuro dell’AI

Nel cuore pulsante dell’innovazione tecnologica, tre giovani ingegneri stanno riscrivendo le regole del gioco dell‘intelligenza artificiale. Marco Rasetto, Alessandro Milozzi e Michele Mastella, con un background di studi tra Europa e Stati Uniti e dottorati in calcolo neuromorfico, hanno dato vita a Neuronova, una startup chedi rivoluzionare il mondo deiper l’AI. Il loro progetto, sostenuto da un recente round di finanziamento pre-seed da 1,5 milioni di euro, sta attirando l’attenzione dell’intero settore tecnologico.Un cervello in miniaturaL’innovazione di Neuronova non è solo un’altra evoluzione incrementale nella tecnologia dei processori. Il lororappresenta un salto quantico nel modo in cui pensiamo all’intelligenza artificiale. Ciò che rende straordinario questo processore è la sua capacità di emulare il funzionamento del cervello umano direttamente a livello hardware.